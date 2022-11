VIDÉO - Chine : le mystère des moutons qui tournent en rond affole les réseaux sociaux

Plus étonnant encore, alors que la ferme compte trente-quatre bergeries au total, le phénomène n'a été observé que dans un seul enclos et pas n'importe lequel : le numéro 13. De quoi alimenter les théories les folles sur les réseaux sociaux. Certains internautes y voient un signe annonciateur d'apocalypse - depuis des siècles, les superstitieux associent ce chiffre à un destin funeste. D'autres tentent d'expliquer ce comportement inhabituel de manière plus rationnelle, évoquant le caractère grégaire de ces animaux d'élevage.