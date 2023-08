VIDÉO - Chine : les images impressionnantes des inondations qui ont fait au moins 20 morts

Des voitures sont emportées par dizaines, des glissements de terrain et des ponts brisés par la force des pluies torrentielles. Depuis deux jours, et le passage du typhon Doksuri, les mêmes scènes se répètent un peu partout autour de Pékin. Ces inondations historiques ont fait au moins 20 morts et 19 disparus d'après la télévision d’État. Une habitante de la capitale chinoise s'étonne encore de la violence de ces pluies diluviennes. "C'est la première fois que je vois une inondation aussi effrayante. J'ai vécu si longtemps et je n'avais jamais vécu ça auparavant", témoigne une habitante visiblement sous le choc.