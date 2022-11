VIDÉO - Manifestations en Chine : jusqu’où ira la contestation contre le régime de Xi Jinping ?

Romain Cottereau, un expatrié français vivant à Pékin, est contraint de télétravailler depuis maintenant une semaine. Il dit vivre au jour le jour, dans l'incertitude la plus totale. "En gros, chaque jour, on a la surprise de savoir si c'est bon ou pas. La semaine dernière, je me suis retrouvé en quarantaine à deux reprises", raconte le jeune homme. Maigre consolation pour ce supporter des Bleus, suivre la Coupe du monde. Mais à la télévision chinoise, même le football est désormais censuré. Pour ne plus montrer aux téléspectateurs que le reste du monde vit sans masque, la chaîne d’État a coupé les images des supporters dans les tribunes.