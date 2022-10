"Zéro Covid", Taïwan, climat... Xi Jinping défend son bilan et menace, avant un troisième mandat quasi assuré

La stratégie, décriée, du "zéro Covid" va-t-elle être maintenue ? À en croire le président chinois, il faut croire que oui. Selon lui, la Chine a "protégé au plus haut point la sécurité et la santé du peuple et obtenu des résultats significatifs en coordonnant prévention et contrôle de l'épidémie avec le développement économique et social". Pourtant, la quasi-fermeture du pays et les confinements à répétition ont mis un coup d'arrêt à la croissance économique, suscitant aussi la grogne populaire.

Autre grand thème abordé par Xi Jinping, celui de la Taïwan. Le régime chinois considère l'île comme faisant partie intégrante de son territoire. Le patron du Parti communiste chinois a, ainsi, fustigé les "forces extérieures" se mêlant de cette question. Une référence à peine voilée aux récentes visites d'élus américains, dont Nancy Pelosi. Par ailleurs, le 19 septembre dernier, Joe Biden avait affirmé que les États-Unis défendraient l'île en cas d'invasion chinoise. La Chine cherchera à réunifier Taïwan pacifiquement, mais ne "renoncera jamais à l'usage de la force" si besoin, se réservant "la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires", a-t-il menacé.