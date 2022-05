Chine : que sait-on de ces images d'ouvriers semblant s'échapper de leur usine à Shanghai ?

En l'espace de 24 heures, ces images ont été visionnées plus de 600.000 fois. Une vidéo d'à peine plus de 10 secondes montre une forme de cohue aux abords de ce qui est présenté comme une usine de Shanghai, sous-traitante d'Apple. De jeunes hommes et femmes enjambent des portiques de sécurité, contournent les membres de la sécurité et s'affairent en courant, sans que l'on en sache davantage sur leur destination.

"Plusieurs centaines de jeunes employés de l'usine Quanta, fournisseur principal d'Apple pour ses macs, se sont échappés en sautant par-dessus les barrières autour de l’usine, en confinement strict depuis plus d’un mois", peut-on lire en légende. Il s'agit ici de la reprise d'un message Twitter posté par les membres du bureau de France Télévisions en Chine, avare lui aussi en éléments de contexte.