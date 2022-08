Chine/Taïwan : l'escalade

Il y a d'abord eu ces missiles qui ont atterri dans les eaux entourant Taïwan. Certains survolent même l'île, du jamais vu. Et depuis vendredi, la pression militaire chinoise s'accentue. On observe au moins six zones de manœuvres, engageant une trentaine d'avions de chasse et de navires communistes selon les termes du gouvernement taïwanais.