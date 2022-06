VIDÉO - Chine : un parcours d'accrobranche à couper le souffle, à 300 mètres au-dessus de Canton

La "Tour de télévision et de tourisme de Canton", de son nom complet, inaugurée en 2011, fut pendant quelques mois la plus haute du monde : 600 mètres d’altitude, antenne comprise, son toit étant situé à 462 mètres. La tour comprend un centre commercial, un musée, des parkings, des restaurants panoramiques tournants, et même des jardins.

Depuis son ouverture l’année dernière, l'attraction de l’accrobranche n’a enregistré aucun accident, tout en attirant jusqu’à 700 visiteurs chaque jour. Un succès en dépit de l’épidémie de coronavirus, et d’un prix pourtant rédhibitoire pour beaucoup de Chinois : 68 euros minimum.