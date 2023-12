VIDÉO - Une centaine de blessés après un accident de métro à Pékin

Un accident survenu jeudi soir dans le métro pékinois, en Chine, a fait au moins 102 blessés. Deux wagons se sont détachés d’une rame jeudi soir, en pleine heure de pointe.

Le bilan aurait pu être bien plus lourd, d’autant plus à une heure de forte affluence. En Chine, un accident survenu jeudi soir dans le métro de Pékin a fait plusieurs centaines de blessés. L’incident s'est produit un peu avant 19 heures, lorsque deux trains sont entrés en collision, a indiqué la télévision publique CCTV. "Un total de 515 personnes ont été transportées à l'hôpital pour y être examinées, 102 d'entre elles présentaient des fractures. Aucun décès n'est à déplorer", a rapporté ce vendredi la chaîne, selon laquelle "67 personnes restent hospitalisées".

Des médias ont diffusé des images montrant des usagers au sol, d'autres gardant leur calme dans un wagon partiellement plongé dans le noir, ou certains utilisant des marteaux de secours pour briser une vitre et sortir du train. D'autres vidéos montraient une foule de voyageurs en train d'évacuer les lieux en marchant sur la neige, tombée abondamment jeudi, ou des pompiers aidant une personne âgée à se déplacer. Selon les premiers éléments, l'accident a été causé par la neige qui a rendu les rails glissants et entraîné une dégradation du signal et un freinage d'urgence, toujours selon CCTV.

L'accident a été causé par la neige

La capitale chinoise a été touchée ces derniers jours par de fortes chutes de neige qui ont entraîné des perturbations dans les transports. Selon les premiers éléments, l'accident a été causé par la neige qui a rendu les rails glissants et entraîné une dégradation du signal et un freinage d'urgence, selon la chaîne. "Un train situé à l'arrière se trouvait dans une section descendante, il a donc glissé sur les rails et n'a pu freiner efficacement, ce qui a causé une collision avec un train situé à l'avant", a précisé la CCTV.

L'accident ne s'est pas produit dans un tunnel, mais dans une section en surface, près de la station Xi'erqi. Il se dirigeait vers Changping, un district situé dans le nord de la capitale chinoise. "Nous nous excusons sincèrement pour l'accident qui s'est produit ce soir", a déclaré le Beijing Subway, l'opérateur du métro pékinois, sur le réseau social chinois Weibo. Ce type d'incidents en Chine est relativement inhabituel dans les métros, ceux des grandes villes étant pour la grande majorité relativement récents, modernes et sûrs.