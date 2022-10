VIDÉO – Chine : Xi Jinping contesté pour sa politique "zéro Covid"

Le pouvoir met la pression pour empêcher à tout prix la propagation du virus. Reconnaissance faciale, caméras thermiques... La vidéosurveillance est de mise partout. Pour autant, cette politique "zéro Covid" inédite à l'échelle internationale n'empêche pas les Chinois de contourner les interdictions. L'équipe de TF1 s'est ainsi rendue dans une fête clandestine au sous-sol d'un bâtiment désaffecté de Pékin.

Tout en restant anonymes et floutés, les organisateurs ont exceptionnellement accepté de s'exprimer devant notre caméra. "Bien sûr, c'est dangereux [d'enfreindre la réglementation sanitaire, ndlr]. Mais les jeunes ont besoin de décompresser !", assume l'un d'entre eux, pendant que les participants profitent de la soirée illégale pour danser, boire de l'alcool et fumer, sans masque ni distanciation sociale. La discrétion est impérative, car braver les ubuesques règles sanitaires est passible d'humiliation publique. En décembre 2021 à Jingxi, quatre hommes, accusés d'avoir aidé des étrangers à entrer en Chine, ont ainsi été menottés et forcés de défiler dans les rues avec une pancarte.