Chris Christie, ex-allié de Trump, se lance dans la course à la Maison Blanche

Et un de plus ! L'ancien gouverneur du New Jersey et ex-proche de Donald Trump avant de devenir l'un de ses plus virulents détracteurs, le républicain Chris Christie a annoncé mardi 6 juin se lancer dans la course à la présidentielle de 2024, en se présentant comme le seul candidat capable de tenir tête à l'ex-président. Connu pour son style combatif, Christie a enregistré sa candidature auprès de la commission électorale fédérale (FEC) avant de l'annoncer publiquement mardi soir lors d'un rassemblement dans l'État du New Hampshire.