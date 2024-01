VIDÉO - Chronique les Vérificateurs : en Afrique, la désinformation est-elle alimentée par la propagande russe ?

Retrouvez la chronique de Samira El Gadir, tous les jeudis dans "LCI Midi" à 14h40 sur le canal 26. Le 25 janvier, les "Vérificateurs" s'intéressent à la propagande russe qui cible la France au Sahel.

La désinformation prolifère sous toutes ses formes en Afrique et plus particulièrement dans les pays du Sahel. Les causes sont multiples : l'augmentation des conflits dans la région, l'essor des réseaux sociaux qui se mêlent à des usages locaux. Cette situation profite à la propagande russe, mais ce n'est pas la seule puissance impliquée dans cette guerre informationnelle en Afrique.

