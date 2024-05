VIDÉO - Chronique les Vérificateurs : ingérences, quand la Chine cherche à influencer le monde

Retrouvez la chronique de Samira El Gadir, tous les jeudis dans "LCI Midi" à 14h30 sur le canal 26. Le 26 avril, les "Vérificateurs" se penchent sur le problème rencontré par plusieurs médias, dont l'identité est usurpée pour diffuser de faux reportages.

La visite du président Xi Xinping cette semaine est l’occasion de faire le point sur les relations entre Paris et Pékin et notamment sur les luttes d’influence entre les deux pays. Longtemps accusée de mener des attaques sur notre territoire, la Chine est passée au second plan depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourtant, les manœuvres de Pékin n’ont pas cessé depuis. Dans la chronique des Vérificateurs, on fait le point sur les méthodes chinoises et leurs résultats.

Rendez-vous tous les jeudis dans LCI Midi (canal 26) pour voir la chronique de Samira El Gadir, responsable de l’équipe des Vérificateurs de TF1 et LCI. L’occasion de débusquer les fausses informations, les manipulations d’images ou encore les mécanismes de la propagande sur la scène internationale.