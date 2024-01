VIDÉO - Déguisés en médecins, ils traquent le Hamas : les images de l'opération commando d'Israël menée dans un hôpital en Cisjordanie

Trois Palestiniens ont été exécutés par les forces israéliennes, ce mardi 30 janvier, dans un hôpital de Cisjordanie, à Jénine. Ils ont été tués dans le cadre d'une opération commando, durant laquelle des militaires étaient déguisés en personnel médical. Les trois hommes tués ont été présentés comme des "terroristes".

Opération commando dans un hôpital de Cisjordanie. Ce mardi 30 janvier, les forces israéliennes ont envoyé un commando déguisé en personnel médical et en civile dans un établissement de santé à Jénine. Les soldats ont alors tué trois hommes, présentés par l'armée israélienne comme des "terroristes". L'un d'entre eux aurait un lien avec le Hamas.

Sur une vidéo de surveillance, postée par les autorités palestiniennes sur les réseaux sociaux, une douzaine d'hommes et des femmes équipés d'armes de guerre et déguisés en personnel médical ou en civil, pénètrent à 05h43 dans une unité de soins et mettent en joue les personnes présentes. Certains membres du commando, masqués, portent une chaise roulante pliée ou un siège bébé.

Les images de l'opération commando diffusées sur les réseaux sociaux Source : TF1 Info

"Un groupe de membres des forces d'occupation habillés en civil est entré et a assassiné" les trois hommes avec des armes équipées de silencieux, a raconté à l'AFP le Dr. Naji Nazzal, directeur médical de l'établissement. "L'opération a eu lieu dans le service de rééducation du troisième étage, où Bassel Ghazawi était soigné depuis le 25 octobre", a ajouté le médecin à propos d'un des hommes tués. Celui-ci ne pouvait "plus bouger du tout", selon le médecin.

Comme dans la série "Fauda"

C'est la première fois depuis 2015 que les forces israéliennes lancent ce type d'opération dans un hôpital de Cisjordanie, où les tensions s'intensifient sur fond de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien à Gaza. Dans un communiqué commun, l'armée, la sécurité intérieure et la police israéliennes ont indiqué avoir "neutralisé" ensemble Mohammad Jalamnah, un "terroriste du Hamas", ainsi que "deux autres terroristes", Bassel et Ayman Ghazawi. Le Hamas a confirmé l'affiliation de Jalamnah. Et le Jihad islamique, un autre mouvement islamiste palestinien, a revendiqué celle des deux frères Ghazawi. Les funérailles de ces deux derniers ont été organisées en fin de matinée.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé sur X des meurtres "odieux" qui relevaient de "crimes contre l'Humanité". Le ministère de la Santé palestinien a pour sa part rappelé dans un communiqué que les établissements hospitaliers étaient protégés par le droit international.

C’est la première fois depuis 2015 que les forces israéliennes investissent massivement l’intérieur d’un hôpital de Cisjordanie. De même, cela faisait très longtemps qu’Israël n’avait pas utilisé à une telle échelle ses unités spéciales, aux membres déguisés et parlant parfaitement l’arabe, popularisés par la série Fauda.