VIDÉO - Cocaïne : les images du plus grand laboratoire d'Europe, démantelé en Espagne

C'est un coup de filet historique qu'a réussi la police espagnole. À l'intérieur d'une maison anonyme de Galice, comme on peut le découvrir dans la vidéo en tête d'article, six ressortissants colombiens se relayaient nuit et jour pour produire de la cocaïne. Tous ont été arrêtés lors de l'opération. Sur place, une demie tonne de drogue a été saisie, pour une valeur estimée à dix millions d'euros. Les trafiquants s'étaient établis au beau milieu de la forêt galicienne, à l'abri des regards.