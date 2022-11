Cocaïne : un "super-cartel", qui contrôlait un tiers du commerce en Europe, démantelé par Europol

L'arrestation a été musclée. Des raids ont été menés simultanément, et ce, dans plusieurs pays. Comme sur cette image, par la police espagnole, mais aussi belge et française. L'opération est d'ampleur inédite. Ces individus sont des puissants barons de la drogue. À leur domicile, les forces de l'ordre saisissent des armes, des voitures de luxe, des bijoux et de l'argent liquide. Ils étaient tous membres d'un réseau basé à Dubaï.