Colère des agriculteurs : des manifestants ont-ils "incendié l'usine à viande synthétique de Bill Gates" ?

C'est aux Pays-Bas que le mouvement de colère du monde agricole a débuté en Europe. Pour se faire entendre, les agriculteurs néerlandais auraient décidé "d'incendier l'usine à viande synthétique de Bill Gates". Une fausse information créée de toute pièce.

Les agriculteurs ne se contenteraient plus de bloquer des routes. Plusieurs publications assurent samedi 27 janvier que des manifestants auraient incendié une "usine à viande" appartenant à Bill Gates aux Pays-Bas. Une affirmation accompagnée d'une vidéo - vue plusieurs centaines de milliers de fois - qui montre simplement un bâtiment en flammes. Aucun indice visuel ne permet de confirmer d'emblée la localisation ou la date de l'incident.

Cet internaute affirme à tort que des agriculteurs ont incendié une usine détenue par Bill Gates aux Pays-Bas, le 27 janvier 2024 - Capture d'écran

Le filigrane présent sur l'image renvoie à un compte Instagram, qui a publié la séquence dès le 3 janvier. Une brève analyse de ses contenus prouve non seulement qu'il n'est pas l'auteur des images, mais surtout que cet internaute est coutumier des fausses informations. On y retrouve pêle-mêle cette infox sur un outil de Google qui aurait démontré à Vladimir Poutine que les images d'une mission américaine vers la Lune étaient une mise en scène ou encore cette rumeur selon laquelle le Yémen allait "couper internet au monde". Nous avons donc voulu en savoir plus.

Un incendie datant de l'été 2022

Selon nos recherches, cette vidéo est partagée depuis au moins juillet 2022, afin de prouver qu'une entreprise appartenant à Bill Gates aurait été prise pour cible dans le but de lutter contre la "viande de synthèse". Pour rappel, si cette viande fabriquée in vitro existe effectivement, elle reste aujourd'hui controversée. Raison pour laquelle elle n'est pas près d'arriver dans les assiettes européennes, où le cadre légal est particulièrement restrictif.

Elle reste malgré tout source d'inquiétude pour certains esprits complotistes, qui y voient une conspiration des milliardaires visant à contrôler notre alimentation. Une crainte d'autant plus grande que Bill Gates, cible favorite de ces sphères, investit dans des start-ups de viande de culture et de viande végétale. Par ces placements financiers, le fondateur de Microsoft espère aider à lutter contre le réchauffement climatique, en réduisant le nombre d'élevages de production de viande à travers le monde.

REPORTAGE - Des steaks imprimés : la viande du futur ? Source : JT 20h Semaine

Alors, l'un de ces laboratoires a-t-il été ciblé par un incendie ? Une recherche d'image inversée n'a pas permis de retrouver l'origine du clip. La faible qualité de la vidéo, le manque d'éléments visuels et les nombreuses inscriptions sur l'image altèrent les résultats.

Une requête par mots-clés sur Google donne toutefois plus d'éléments. On découvre ainsi que cette séquence montre bien un incendie qui a eu lieu aux Pays-Bas, mais en juillet 2022. Un sinistre survenu dans un "centre de distribution" situé à Almelo, selon un communiqué des pompiers. À l'époque, un porte-parole des soldats du feu précisait à l'agence de presse néerlandaise qu'aucun élément ne laissait penser à un incendie criminel.

Toujours selon les pompiers, le bâtiment était alors exploité par Picnic, une entreprise qui a bien reçu des investissements d'un fond lié à Bill Gates - ce qui ne signifie absolument pas qu'il en serait le propriétaire. Et de fait, le "Bill and Melinda Gates Foundation Trust" est seulement utilisé par un gestionnaire d'actifs - Cascade Managmenet Company - pour octroyer des subventions, comme le précise son site.

La société Picnic n'a par ailleurs rien à voir avec la science et encore moins la viande de synthèse. Fondée en 2015, il s'agit d'une simple plateforme de commandes en ligne promettant "des prix toujours bas, une livraison toujours gratuite et des produits toujours frais". Loin, très loin donc, du laboratoire spécialisé dans l'ingénierie tissulaire.

