Collision entre deux avions au Japon : les premiers éléments de l’enquête

Deux avions sont entrés en collision mardi à Tokyo, au Japon, sur une piste de l'aéroport. L'accident a provoqué la mort de cinq personnes. Les enregistrements des consignes données par la tour de contrôle permettent de dévoiler de premières explications.

Sa carcasse gît toujours ce mercredi soir juste à côté de la piste d'atterrissage, presque entièrement désintégrée par l’incendie. Après 24 heures de l’accident spectaculaire, les enquêteurs cherchent à comprendre comment l’Airbus a pu entrer en collision avec un avion des garde-côtes japonais ?

Les consignes des contrôleurs aériens

Après analyse des échanges entre la tour de contrôle et l’appareil, une première piste se dégage. À 17h45 tout juste, les contrôleurs aériens s’adressent d’abord à l’Airbus de la Japan Airlines, en lui disant qu’il pouvait atterrir sur la piste 34R. Et dix secondes plus tard, ils donnent une indication à l’avion des gardes-côtes, leur disant de rouler au point d'arrêt C5, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

D’après ces premiers éléments, il s’agirait donc d’une erreur humaine. Les experts en aviation saluent une procédure d’évacuation irréprochable des membres d’équipage de la Japan Airlines, qui ont sauvé tous les passagers de l’appareil en un temps record au milieu des flammes. Les matériaux utilisés dans la composition de l'Airbus A350, de toute dernière génération, auraient également permis de ralentir la propagation de l’incendie.