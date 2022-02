VIDÉO - Colombie : les hippopotames de Pablo Escobar vont-ils être abattus ?

Lorsque Pablo Escobar est abattu par les forces de sécurité colombiennes en 1993, le "roi de la cocaïne" est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde. Il est à la tête d'un parc immobilier composé de nombreuses demeures sécurisées, notamment de l'Hacienda Napoles, une propriété luxueuse qui s'étend sur 2000 hectares près du fleuve Magdalena, que l'on peut voir dans le sujet de TF1 qui ouvre cet article.

Mégalomane, l'ancien chef du cartel de Medellín a couvert son hacienda d'hôtels, de routes, et même d'un aéroport privé, mais surtout... d'une ménagerie d'animaux sauvages. Si la plupart d'entre eux ont été récupérés par des zoos locaux, le couple d'hippopotames que le narcotrafiquant avait fait venir d'Afrique, est abandonné à son sort. Près de trente ans plus tard, les descendants directs de ces pachydermes sont désormais plus de 130, et pourraient quadrupler sous dix ans. Les autorités ne savent plus comment les empêcher de proliférer, et viennent de les déclarer comme "espèce invasive".