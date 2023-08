VIDÉO - Colombie : un séisme d'une magnitude de 6,1 secoue Bogota

Des tremblements de terre se produisent à intervalles très réguliers en Colombie, mais le plus souvent à grande profondeur et sans provoquer de dégâts majeurs. Traversé par la cordillère des Andes et comptant plus d'une vingtaine de volcans, dont trois en activité, le pays est situé à la croisée de la ceinture de feu du Pacifique et de la ceinture volcanique andine.