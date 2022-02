Combats de rue : les Russes à Kharkiv

Le "Z" de l'armée russe est désormais visible partout où les soldats sont passés. Une percée jusque dans le centre de la ville, deuxième du pays. Dans les rues de Kharkiv, on peut entendre depuis ce matin des échanges de tirs entre soldats ukrainiens et troupes russes. Et les habitants, même si la ville est à 25% russophones, se préparent à la guérilla urbaine qui s'annonce.