VIDÉO - Commémorations du 9 mai : dernières répétitions en Russie, sous le signe de la guerre en Ukraine

Après avoir retiré ses troupes des portes de Kiev face à des forces ukrainiennes très motivées et armées par les Occidentaux, l'état-major russe a choisi de concentrer ses opérations sur l'est et le sud du pays. À cela s'ajoute la perte du croiseur Moskva, le navire amiral russe en mer Noire, qui a sombré le mois dernier. Moscou l'explique par un incendie accidentel tandis que Kiev affirme que c'est sa défense côtière qui l'a envoyé par le fond.

En Russie plane la crainte que Vladimir Poutine profite de la parade militaire pour annoncer une mobilisation générale du pays dans le conflit ukrainien, bien que le Kremlin ait démenti qu'une telle mesure soit envisagée.