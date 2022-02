Comment expliquer la tactique de Poutine ?

Pour l'instant, certains disaient que l'Ukraine tomberait en quatre jours. Nous sommes au quatrième jour de l'offensive, et cette armée, cette population, résiste et elle est imaginative. Elle donne du fil à retordre à Poutine. De plus, les soldats russes qui sont au contact, voient bien qu'en face d'eux, ils ont des gens comme eux et parlent russe comme eux. Ce qui représente un autre problème pour Poutine.