Comment l'armée ukrainienne récupère le matériel russe

C'est un atout de poids, un char T-80, imposant que bruyant. Des soldats des forces spéciales ukrainiennes sont très fiers de nous le montrer et de vanter ses mérites. "Il est doté de viseurs très modernes, thermiques. Ce char peut vous repérer et vous toucher à plus de six kilomètres, il est vraiment très dangereux", nous explique le Lieutenant André.