Comment l'Occident arme massivement les Ukrainiens

L'armée russe a présenté une frappe du 19 mars comme la première réalisée avec son missile hypersonique Kinjal. L'engin fait plus de 7 m de long, pèse 4 t et a une portée entre 1 000 et 2 000 km. Malgré sa vitesse, entre 6 000 et 10 000 km/h, il parviendrait à changer régulièrement de direction pour empêcher toute interception par l'adversaire.