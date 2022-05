Comment les Ukrainiens utilisent les armes occidentales

Valéry a servi dans la Légion étrangère il y a 20 ans. C'est la raison pour laquelle il a accepté de nous montrer, dans un lieu tenu secret, les armes qu'il utilise contre la Russie. "On appelle ça un NLAW", montre-t-il. Il s'agit d'un missile antichar moderne fourni par la Grande-Bretagne. Les Ukrainiens en ont reçu 5 000 depuis le début de la guerre. Il dispose aussi de munitions américaines antichars et attend d'autres missiles guidés promis par les États-Unis. "Pour l'instant, on n'a pas assez de missiles américains Javelin. En attendant, on utilise ces missiles ukrainiens fabriqués ici, près de Kharkiv.