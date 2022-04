Comment Los Angeles a fait baisser la température

Ce camion, que nous voyons dans la vidéo en tête de cet article, transporte un produit hautement technologique, une sorte de crème solaire pour la rue. "C'est un mélange d'acrylique, de sable et de peinture grise qui réduit d'un tiers l'absorption de la chaleur. Notre objectif d'ici la fin de l'année est de repeindre 200 rues. Là, on est justement en train de faire la centième. Donc, on a fait la moitié du chemin", rassure un responsable.