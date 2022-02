Comment Vladimir Poutine a reconstruit la deuxième armée du monde

Avec 900 000 hommes, on est loin des six millions du temps de la Guerre froide. Mais l'armée russe d'aujourd'hui est plus professionnelle et beaucoup mieux équipée. "La Russie est assez largement en avance par rapport à l'Occident. Je cite clairement les armes dites hypervéloces dont nous ne disposons pas. Des armes qui vont à 27 000 km/h, ça peut être équipé d'armes nucléaires et de charges conventionnelles", souligne le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de Guerre et professeur de stratégie à Sciences-Po.