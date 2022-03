Comment Vladimir Poutine réécrit l'Histoire

Ces cérémonies sont courantes en Russie. La victoire de 1945 et le sacrifice des soldats soviétiques sont célébrés toute au long de l'année. Les autorités prennent l'histoire du pays très au sérieux. La Société de l'histoire de la Russie est dirigée par le patron du renseignement Sergueï Narychkine, celle d'histoire militaire par le chef des négociateurs russes en Ukraine Vladimir Medinsk et la Société de géographie par le ministre de la Défense, le général Sergueï Choïgou. Et le président d'honneur n'est autre que Vladimlir Poutine. En clair, l'État russe a le monopole de l'histoire. Une Histoire qui réhabilite Staline, minimise les purges et l'entente de 1939 entre l'Allemagne nazie et l'URSS.