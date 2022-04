Confinement à Shanghaï : le ras-le-bol des habitants

Excédés par un confinement sans fin, des Shanghaïens laissent éclater leur colère. Dans ces immeubles, certains habitants sont enfermés chez eux depuis plus d'un mois, avec un enjeu vital : se nourrir. "On a reçu deux colis du gouvernement, des fruits et des légumes", témoigne Natacha Doucéat, expatriée française à Shanghai. Mais pour les résidents, ces deux ravitaillements en deux semaines sont insuffisants. Ils réclament plus de nourritures.