Conflit en Ukraine : des dauphins entraînés au combat

Des capacités extraordinaires également utilisées par l'armée américaine. Deux anciens dauphins ont été recueillis par Éric Demay, cétologue ONG "Tursiops". "Ils sont bien capables avec 5 - 6 m de distance de distinguer de l'or, du plomb, du cuivre, des choses comme ça. On suppose qu'ils ont des systèmes sonores beaucoup plus développés que nos IRM les plus modernes", indique ce spécialiste. En 2018, un béluga a même été soupçonné d'espionnage dans les eaux stratégiques norvégiennes. Il portait une caméra russe sur son dos.