VIDÉO - "Le conflit n’est pas terminé" : à Donetsk, la population entre soulagement et prudence

Alicia et sa fille semblent un peu plus confiantes. "Maintenant, on se sent en sécurité à Donetsk. Je pense que les Russes vont nous protéger", affirme Alicia. Au marché d’à côté, Liouda, la vendeuse de pulls et de chaussettes, se désole de voir que les clients ne sont pas au rendez-vous ce matin mais elle paraît soulagée. "Maintenant, nous sommes libres. On peut parler notre langue, le russe. On peut penser et faire ce que l’on veut et pas ce que voulaient nous imposer les Ukrainiens. Ils ne nous considéraient pas d’égal à égal", déclare Liouda.