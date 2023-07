VIDÉO - Guerre des drones : les Russes s'équipent pour rattraper leur retard sur l'Ukraine

Une guerre d'un nouveau genre. Depuis plusieurs semaines, la Russie diffuse de nombreuses vidéos de ses nouveaux armements pour montrer qu'elle a de quoi rivaliser avec l'Ukraine, mieux équipée en drones. Les caméras du 20H de TF1 ont pu suivre l'entraînement de soldats russes à une trentaine de kilomètres du front.

"On l'a reçu, il n'y a pas longtemps, on s'entraîne avec depuis un mois", indique un soldat russe à notre micro, à propos d'un fusil électromagnétique, capable de neutraliser un drone à distance. Ce matériel a une portée d'un kilomètre et brouille les systèmes de navigation et de communication. Il a été acheté via un pays étranger, malgré l'embargo sur la Russie.