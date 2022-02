REPORTAGE - Crise en Ukraine : "On ne veut plus de tirs au-dessus de nos têtes"

Seule Raïssa ouvre sa porte. "Regardez cette balle, je ne sais même pas comment elle a pu arriver là", montre-t-elle sur le mur de sa maison. Comme beaucoup, elle est au chômage. "Plus personne n’a de travail ici, parce qu’avant tout le monde travaillait de l’autre côté. On s’en fiche de qui gagne la guerre, on veut qu’elle s’arrête. On ne veut plus de tirs au-dessus de nos têtes", confie-t-elle avec sa fille.

Le long de la frontière russe, il y a deux réalités parallèles. Plus loin du front se trouve Kharkiv, à seulement 40 kilomètres de la Russie. Mais ici, la guerre est quasiment invisible. Les rues sont animées. Seules quelques affiches de recrutement de soldats rappellent les tensions.