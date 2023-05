Conflits et catastrophes naturelles : le nombre de déplacés internes n'a jamais été aussi important

"Une grande partie de l'augmentation est causée, bien sûr, par la guerre en Ukraine, mais aussi par les inondations au Pakistan, par les conflits nouveaux et en cours à travers le monde, et par un certain nombre de catastrophes soudaines ou lentes que nous avons vues depuis les Amériques jusqu'au Pacifique", a détaillé la cheffe de l'IDMC, Alexandra Bilak. Dans le détail, sur un an, le nombre de nouveaux déplacements internes a plus que doublé (+23,3 millions). Il a été multiplié par trois par rapport à la moyenne annuelle de la dernière décennie.