Consommation, logement : les prix flambent aussi aux États-Unis

Quand il rentre chez lui après les courses, Devin Rogers, chef cuisinier, ne prend plus le même plaisir. Alors qu'il aimait pourtant préparer de bons plats à sa compagne et leur colocataire, il a dû changer ses habitudes. "Je n'avais pas mangé ça depuis que j'étais gamin, mais bon, ce n'est pas cher", se confie-t-il. Le jeune homme ne perçoit aucune aide fédérale et a dû prendre un second emploi. "J'en ai eu pour 100 dollars, mais je ne peux pas me permettre plus en ce moment. Et pour tenir ce budget, j'ai dû rogner sur la qualité, c'est la seule façon pour avoir des repas consistants tous les jours", poursuit-il.