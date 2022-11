VIDÉO - Pétrole de schiste : la méthode très controversée du "fracking" aux États-Unis

En deux décennies à peine, les États-Unis sont devenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz liquéfié. Mais l’exploitation de cette ressource s’appuie sur une technique très controversée, la fracturation hydraulique ("fracking" en anglais). Entre le Texas et le Nouveau-Mexique, où se concentrent les gisements, les installations pour exploiter ce nouvel or noir poussent comme des champignons. Et pour cause.

"Dans la région, il y aurait sous terre l’équivalent de douze milliards de barils de pétrole", explique le PDG de la compagnie pétrolière américaine Tall City Exploration, Mike Oestmann, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pendant longtemps, le pétrole de schiste a été laissé de côté. Dans le contexte de crise énergétique provoquée par l’invasion russe en Ukraine, il opère un retour en grâce, au grand dam des défenseurs de l’environnement.