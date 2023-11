Corée du Nord : 0,13% des voix pour l'opposition, une première en 60 ans pour la dictature

Fait inédit, la Corée du Nord a organisé des élections locales où il était possible de voter pour des candidats d'opposition. 0,13% des voix ont été recueillies par ces "dissidents". Une première depuis plus d'un demi-siècle dans cette dictature.

Une urne verte pour l'approbation, mais aussi, une rouge pour la dissidence. Dimanche, les Nord-Coréens ont été appelés à voter aux élections locales en faveur du parti de Kim Jong Un et également pour des candidats de l'opposition. Verdict ? Un résultat inédit depuis les années 1960, puisque le régime du dictateur nord-coréen n'a obtenu que… 99,91% des voix. "Parmi les électeurs qui ont pris part au scrutin, 99,91 % ont voté pour les candidats aux assemblées populaires de province (et) 99,87 % ont voté pour les candidats aux assemblées populaires des villes et des comtés", a détaillé ce mardi Reuters, s'appuyant sur une communication de l’agence de presse officielle KCNA.

Une tentative pour donner l'image d'une société normale

En clair, 0,09 % et 0,13 % des électeurs ont voté contre les candidats sélectionnés par le Parti du travail pour ces deux scrutins. C'est du jamais vu dans la dictature. Un tel "désaveu" n'avait pas été enregistré depuis les années 1960, selon un responsable cité par l’agence de presse britannique.

Autre enseignement : la participation au vote a enregistré un léger recul, passant de 99,98 % lors des dernières élections il y a quatre ans à 99,63 %. Or, elle est obligatoire dans le pays. Selon des analystes interrogés par Reuters, "il s'agit d'une tentative de donner l'image d'une société normale" en laissant – un peu – de place à une opposition.

Kim Jong Un, lui, s'était impliqué personnellement dans la campagne. Sur une vidéo diffusée par la télévision d'État et que vous pouvez voir en tête de cet article, le dictateur s'est rendu dans un bureau de vote où il avait le choix entre les deux urnes. À sa sortie, il a salué les candidats du régime avant d'être ovationné par des dizaines de Nord-Coréens réquisitionnés pour l'occasion.