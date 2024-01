Corée du Nord : de nouveaux tirs à munitions réelles près de la frontière avec le Sud

La Corée du Nord a procédé dimanche à de nouveaux exercices militaires. Elle a réalisé des tirs réels sur sa côte ouest, près de la frontière maritime avec la Corée du Sud. Cette escalade militaire, qui dure depuis plusieurs jours, est une des plus sérieuses sur la péninsule depuis 2010.

La tension ne baisse plus en mer Jaune, au contraire. La Corée du Nord a procédé ce dimanche 7 janvier à de nouveaux tirs sur sa côte ouest, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, qui précise qu'il s'agirait d'exercices d'artillerie à munitions réelles. Selon l'agence, aucun projectile n'est toutefois tombé du côté sud-coréen de la ligne de démarcation maritime.

Une escalade militaire

En répercussion, les autorités locales des îles les plus proches de la côte nord-coréenne ont envoyé des messages sur les téléphones mobiles des habitants pour les prier de rester chez eux. "Des coups de canons nord-coréens sont actuellement entendus", disent ces messages, qui déconseillent aux résidents les "activités à l'extérieur" et évoquent la possibilité d'une riposte des forces sud-coréennes.

Une escalade militaire devenue quasi-quotidienne dans la région. La veille, Séoul avait accusé son voisin du nord d'avoir tiré des dizaines d'obus près de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong. Une affirmation démentie ce dimanche matin par la sœur du dirigeant nord-coréen. "Notre armée n'a pas tiré un seul obus dans l'eau", a indiqué Kim Yo Jong dans un communiqué diffusé dimanche par l'agence officielle nord-coréenne KCNA. "Les militaires voyous de la République de Corée ont mordu au leurre que nous avons lancé", a-t-elle ajouté, alors que Séoul assure que des obus sont tombés dans une "zone tampon" créée en 2018. Avant d'ironiser : "À l'avenir, ils prendront même le grondement du tonnerre dans le ciel du nord pour un tir d'artillerie de notre armée".

Pour rappel, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis la fin du conflit dans la péninsule en 1953, qui s'est conclue sur un armistice et non un traité de paix. Mais depuis le début d'année, les relations entre les deux pays se sont encore dégradées. Si bien que 2024 a commencé avec une escalade militaire, l'une des plus sérieuses sur la péninsule depuis 2010, quand le Nord avait bombardé Yeonpyeong. Elle survient après une salve de déclarations belliqueuses du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a notamment menacé ces derniers jours d'"anéantir" la Corée du Sud et les États-Unis.