VIDÉO - Kim Jong Un a-t-il un téléphone pliable chinois ou sud-coréen ? Les spéculations vont bon train

Quand la majorité des regards se tournent vers le nouveau missile balistique de longue portée tiré par la Corée de Nord ce mercredi, d'autres s'intéressent aux objets qui trainent sur la table de Kim Jung Un. Sur les photos publiées jeudi par le quotidien officiel de Corée du Nord Rodong Sinmun, le dirigeant nord-coréen a dispersé devant lui une canette, un sachet en plastique, et un téléphone portable pliable.

Ce dernier élément n'est pas passé inaperçu et fait depuis l'objet de nombreuses spéculations. Et pour cause, le téléphone portable pliable argenté, glissé dans un étui de cuir noir, est similaire soit au modèle de Samsung Galaxy Z Flip du constructeur sud-coréen, soit au Pocket S du fabricant chinois Huawei.