Kim Jong Un en Russie : que sait-on de son luxueux train blindé dans lequel il devrait voyager ?

L’un des récits les plus détaillés de voyage à bord du train d’un dirigeant nord-coréen est celui d’un responsable russe, Konstantin Pulikovsky, qui relate son voyage à travers l’Extrême-Orient russe avec Kim Jong Il dans un livre intitulé "Orient Express". Ce dernier y décrit notamment un menu gastronomique avec une grande variété de plats. "Il était possible de commander n'importe quel plat de la cuisine russe, chinoise, coréenne, japonaise et française", écrit-il, ajoutant qu'il y avait des caisses de vins de Bordeaux et de Bourgogne et des homards vivants.

On y apprend également que les voyageurs à bord du train sont divertis par des chanteuses, présentées comme des "chefs d'orchestre".