Renforcement de l'arsenal nucléaire nord-coréen : "Il peut toujours y avoir un incident mal contrôlé"

Quel est le scénario probable à court terme ?

On est sur séquence où il n’y a plus de négociations et très peu d’interactions entre les élites politiques. Donc le risque de provocations et de démonstrations de force est important. Il peut toujours y avoir un incident mal contrôlé et dans ces conditions, il serait beaucoup plus difficile de le gérer. Cela rend la gestion d’une crise plus difficile. Ensuite, il y a plein de scénarios possibles, comme celui d’une provocation importante de la Corée du Nord sur la Corée du Sud, comme cela avait été le cas en 2010. À cette époque, une corvette sud-coréenne a été coulée, et une île a été bombardée. Ce scénario d’une provocation de haute intensité n’est pas à écarter. Ce qui est certain, c'est que la communication est rompue, et qu'on est dans un dilemme de sécurité et dans une spirale.