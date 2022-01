VIDÉO - Corée du Sud : un télésiège devient fou, les skieurs sautent de l'appareil en marche

Une enquête sur les causes de cet incident rarissime a été ouverte par la police de Pocheon. "On ne sait toujours pas ce qui a causé l'accident et la station va coopérer", a indiqué un responsable de Bears Town. La Korea Transportation Safety Authority, l'autorité de sécurité des transports de Corée du Sud, va par ailleurs vérifier l'état de tous les télésièges de la station.

En attendant le résultat des investigations, Bears Town a mis en place une hotline, avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail, pour recueillir des informations sur les blessés ou des dommages matériels. "Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui ont subi des dommages dans l'accident et de leurs familles, et nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été choqués par la nouvelle", a déclaré la station dans un communiqué sur son site internet. "Nous travaillerons avec les autorités compétentes pour effectuer un contrôle de sécurité et ferons de notre mieux pour faire de la station un endroit sûr pour skier."