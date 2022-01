Corée : ils paient pour vivre leur enterrement

Le programme s'appelle "La mort heureuse". En 20 ans d'existence, ils sont 50 000 à y avoir participé pour 70 euros par personne. C'est parti pour 15 minutes dans l'au-delà. Rassurez vous pour les claustrophobes, des petits espaces permettent de respirer. "Je sens le vent et c'est bon. Vous savez ce que je ressens là en ce moment ? Je veux profiter de tout ça", dit la mère de famille. La professeure de mathématiques témoigne également, "tout était noir. Je me suis dit que c'était ça la mort et je me suis mise à l'accepter. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était comme si une seconde chance m'était donnée".