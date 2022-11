Coulée de boue en Italie : à Ischia, les habitants commencent le long travail de nettoyage

Pour tout dégager, les secours et les tractopelles ne suffisent pas. Chaque habitant attrape de quoi déblayer des montagnes de terre. Un peu plus bas, les pieds dans la boue, on rencontre des adolescents : "La mairie nous a fourni des pelles et on essaie d'aider. Au moins, on fait ce qu'on peut". Comme beaucoup d'autres, leurs maisons sont encore inaccessibles.