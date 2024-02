VIDÉO – Éruption volcanique en Islande : des images toujours plus spectaculaires

Les coulées de lave rouge continuent à traverser les paysages enneigés de la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest du pays. Le niveau d’alerte a été relevé après la rupture d’une canalisation alimentant la région en eau chaude. Quelque 28.000 personnes vivent dans cette zone, l'une des plus peuplées d'Islande.

Le contraste de couleurs semble tout droit sorti d’un tableau. Les coulées de lave rouge continuent à traverser les paysages de la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l’Islande, après la troisième éruption volcanique que connaît le pays depuis la mi-décembre. Un phénomène naturel qui s’accompagne d’un nuage de fumée de 3 km de haut visible de la capitale Reykjavik. Les autorités suivent de près l’évolution de la situation après l’explosion d’une canalisation alimentant la région en eau chaude.

Pénurie d'eau chaude

La Protection civile a déclaré l'état d'urgence jeudi en début d'après-midi face à la pénurie qui touche désormais Sudurnes. "Il est important que les résidents et entreprises de Sudurnes économisent l'électricité et l'eau chaude", indique-t-elle dans un communiqué cité par l’AFP. Quelque 28.000 personnes vivent dans cette région qui est l'une des plus peuplées d'Islande, et dont l'alimentation en électricité et en eau provient de la centrale géothermique de Svartsengi. Préalablement évacuée, elle fonctionne à distance depuis l'éruption du 18 décembre. Des digues ont été construites pour la protéger.

L'alimentation en eau chaude de cette région repose désormais uniquement sur l'eau stockée dans les réservoirs, qui peuvent permettre de tenir jusqu’à 12 heures en cas de mesures d'économie. Cette nouvelle éruption volcanique se déroule à environ cinq kilomètres au nord de Grindavik, ville de près de 4000 habitants déjà évacuée en novembre. Trente-trois systèmes volcaniques sont considérés comme actifs dans ce pays de feu et de glace, région la plus volcanique d'Europe.