EXCLUSIF - Couloirs humanitaires vers la Russie : Macron dénonce sur TF1 le "cynisme moral et politique" de Poutine

"Je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie". Visiblement ulcéré par la proposition "hypocrite" de Moscou quelques heures plus tôt, de créer des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils, dont la moitié pointent en fait en direction de la Biélorussie ou de la Russie, et depuis refusée par l'Ukraine, Emmanuel Macron l'a jugé sans détours : "C'est du cynisme, moral et politique, et ça m'est insupportable", a-t-il conclu.