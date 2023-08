VIDÉO - Coup d'État au Gabon : chronique d'un putsch en direct à la télévision

Le portrait du président Ali Bongo est couvert de boue ou encore jeté à terre, par les manifestants. À Libreville comme à Port-Gentil, les militaires qui viennent de prendre le pouvoir au Gabon sont acclamés par la foule et sont recouverts du drapeau gabonais, avant d'appeler la population à rentrer chez elle. Mercredi 30 août, aux alentours de trois heures du matin, la télévision gabonaise annonce pourtant la victoire d'Ali Bongo Odimba, le président sortant, réélu pour un troisième mandat à la tête du pays.

Mais un quart d'heure plus tard, des militaires prennent la parole sur la même chaîne, et affirment que le résultat des élections est annulé, indiquant mettre "fin au régime en place". Un coup d'État accueilli dans le calme par les Français sur place, qui avaient pour ordre de ne pas sortir de chez eux. "On avait quelques réserves et puis voilà. On se sent parfaitement en sécurité à la maison", explique une expatriée dans le reportage en tête de cet article.