Niger : la France hausse le ton et dément les accusations de la junte sur une intervention militaire

Un démenti ferme. La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a démenti ce lundi soir les accusations de la junte qui a pris le pouvoir au Niger, selon lesquelles la France voudrait "intervenir militairement" dans le pays. "C'est faux", a-t-elle déclaré sur BFMTV. "Il faut démonter les intox et ne pas tomber dans le panneau", a également réagi la ministre.

Les militaires nigériens qui ont renversé le président Bazoum ont accusé lundi la France - ex-puissance coloniale au Niger et soutien indéfectible du président déchu - de "vouloir intervenir militairement", au lendemain d'un sommet des voisins ouest-africains du Niger qui ont menacé d'utiliser la "force" s'il n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici dimanche.

Ce lundi, la ministre des Affaires étrangères a estimé qu'il était "possible" de rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement. "Et c'est nécessaire car ces déstabilisations sont périlleuses pour le Niger et ses voisins", a-t-elle souligné.