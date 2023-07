VIDÉO - Coup d'État au Niger : quelles conséquences pour la France ?

Ce coup d'État marque un nouveau revers pour Paris. Le président Mohamed Bazoum était en effet un atout précieux pour la France. "En perdant l'allié le plus loyal, le plus fidèle au Sahel, on se trouve complètement dégarni. La France perd un allié solide, loyal et fiable", explique dans le reportage en tête de cet article Vincent Hugeux, journaliste spécialiste de l'Afrique. Après le coup d'État du Mali en 2020 et celui du Burkina Faso en 2022, qui ont poussé l'armée française à se retirer de ces deux pays, ce putsch signifie-t-il la fin de la présence française au Niger, au profit de la Russie, qui cherche à étendre son influence en Afrique ? Près de 1500 soldats français stationnent aujourd'hui sur la base de Niamey. Leur départ pourrait avoir des conséquences graves dans une zone où prolifèrent les organisations djihadistes.