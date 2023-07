Niger : une vidéo montre-t-elle le ministre des Finances fondre en larmes, accusé de voler dans les caisses de l'État ?

"Expliquez ce qui est arrivé aux finances du pays et où est passé l'argent volé ?", aurait ainsi demandé la junte qui a pris le pouvoir mercredi. Une menace que certains envient. "L'Afrique montre la voie du nouveau monde", s'enthousiasme ainsi un internaute en commentaires, quand d'autres souhaitent voir des ministres français dans la même situation. Pourtant, si l'image est de très mauvaise qualité, une recherche par mots-clés sur Google permet rapidement de se rendre compte que cette séquence ne remonte pas aux récents événements qui secouent le pays.

On retrouve en effet cette même vidéo publiée dès le 27 décembre 2021 sur Facebook. L'homme est vêtu exactement de la même manière, dans une salle identique et ses pleurs sont strictement les mêmes. Or, à en croire la publication sur Facebook, il s'agirait non pas de l'actuel ministre des Finances, mais de l'ex-ministre de la Justice, Marou Amadou. Les images disponibles en ligne de cet ancien membre du gouvernement confirment qu'il s'agit effectivement de la même personne. Il a été ministre sous le président Issoufou Mahamadou jusqu'en 2021 et l'arrivée de l'actuel président déchu Mohamed Bazoum, séquestré depuis le 26 juillet dans sa résidence privée au palais présidentiel.